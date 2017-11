SMC-Research zeigt sich von den Neunmonatszahlen der adesso AG angetan und hat in Reaktion darauf seine Umsatzschätzung erneut angehoben und die zum Halbjahr abgesenkte Ergebnisschätzung teilweise wieder korrigiert. Die Analysten sehen sich in ihrer Einschätzung bestätigt, dass es sich bei der Ergebnisschwäche des zweiten Quartals um eine vorübergehende Delle gehandelt habe und trauen der adesso-Aktie auf dieser Basis hohes Potenzial zu.

Mit den starken Zahlen zum dritten Quartal habe adesso die Ergebnisschwäche des zweiten Quartals in Rekordzeit überwunden. Die Margen seien zwar noch unter dem Niveau des Vorjahrs geblieben, doch gegenüber dem ersten Halbjahr habe das Unternehmen eine deutliche Verbesserung erzielt. Dies bestärke die Analysten von SMC-Research in der Überzeugung, dass es sich im zweiten Quartal um eine vorübergehende Ergebnisdelle gehandelt habe. Als sehr wichtig erachtet SMC-Research in diesem Zusammenhang, dass die Profitabilitätsverbesserung durch eine Erhöhung des Anteils der kundenverrechenbaren Stunden erreicht worden sei. Dies deuten die Analysten als ein wichtiges Indiz dafür, dass adesso das hohe Personalwachstum weiterhin sehr gut im Griff habe.

Die hohe Umsatz- und Ergebnisdynamik des dritten Quartals hat SMC-Research zum Anlass genommen, seine Umsatzschätzungen erneut anzuheben und die zum Halbjahr vorgenommene Absenkung der Margenannahmen teilweise wieder zurückzunehmen. In Summe haben sich daraus nach Darstellung des Researchhauses deutlich erhöhte Ergebnisschätzungen ergeben, die zu einem auf 68,70 Euro erhöhten neuen Kursziel führen. Nach der kurzen Enttäuschung des zweiten Quartals befinde sich adesso laut SMC-Research wieder auf Kurs, weswegen die Analysten auch der Aktie weiter ein hohes Potenzial zutrauen. Das Votum von SMC-Research für die adesso-Aktie wurde "Buy" belassen.

