Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Freitag kaum verändert in den Handel starten und kann somit die Erholung vorerst wohl nicht fortsetzen. Nach zuletzt rückläufigen Notierungen hatte sich der Leitindex SMI am Donnerstag mit Unterstützung von Zyklikern und Finanzaktien gut erholt und kletterte zurück über ...

