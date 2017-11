Deutlich mutiger wurden gestern die Anleger an den wichtigsten europäischen Börsen. Der Eurokurs kam etwas von seinem jüngsten Höhenflug zurück, und dank der zurückgehenden Kurse der letzten Tage sahen viele die Gelegenheit für weitere Käufe gekommen. Dadurch konnten die wichtigsten Indices allesamt den Tag mit Zuwächsen beenden. Der Baustoffsektor führte den Aufschwung mit einem Plus von 2,0% an. Hier waren es vor allem freundliche Zahlen von Bouyges, die für Unterstützung sorgten - das Unternehmen konnte mehr als 5,1% zulegen, auch andere Branchengrößen beendeten den Tag mit satten Aufschlägen. Gemischt verhielten sich Bankenaktien. Die Deutsche Bank konnte nach dem Einstieg von Cerberus weitere 2,6%...

