Die Beteiligungsgesellschaft Gesco unterstreicht unsere Kaufempfehlung mit erfreulichen Zahlen und einer nach oben präzisierten Jahresprognose. Es gab Rückenwind durch die Belebung der Investitionsgüterindustrie sowie durch erste Erfolge bei Optimierungsprojekten im Rahmen der Portfoliostrategie 2022. Auch gab es externes Wachstum durch die per Jahreswechsel akquirierte Pickhardt & Gerlach-Gruppe. Im ersten Geschäfts-Halbjahr gelang Gesco ein Anstieg beim Auftragseingang um 10,4 %, beim Umsatz waren es plus 15,7 %. Mit der besseren Auslastung und auch einem zumindest teilweise günstigen Auftragsmix wurde das Ebit knapp verdoppelt und landete nach plus 92,1 % bei 20,4 Mio. €, beim Konzerüberschuss nach Anteilen Dritter war essogar mehr als eine Verdoppelung. Auch beim Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ließ man sich nicht lumpen und verbesserte sich von vorher 13,9 Mio. € auf 19,3 Mio. €. Kein Wunder also, dass man mit so viel Wind in den Segeln auch jeweils den oberen Rand der vorher prognostizierten Spanne beim Umsatz und Konzernüberschuss nach Anteilen Dritter anvisiert. Das meint konkret ein Erlösvolumen von rund 530 Mio. € und die bereits genannte Ertragskennziffer bei rund 18 Mio. €.



Fazit: Mit diesen Eckdaten setzt sich der neue Cheflenker schön in Szene. Seit Juli letzten Jahres führt der 1972 geborene Dr. Eric Bernhard das Führungsgremium. Nach mehreren Jahren Langeweile ist nun wieder Leben in den Aktienkurs gekommen und man darf gespannt sein auf mehr. Reizvolle Halte-Position.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Frankfurter Börsenbrief Nr. 46 vom 18.11.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info