Kann ein kräftiges Plus für die Bullen negativ sein? Ein absurder Gedanke - aber im Fall des Anstiegs des US-Index-Flaggschiffs Dow Jones am gestrigen Donnerstag ist es tatsächlich so, dass gerade dieses Plus die Bären besonders aufmerksam machen dürfte. Denn es war eine äußerst "durchsichtige" Motivation, die hinter diesen Käufen stand.

Den vollständigen Artikel lesen ...