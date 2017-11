Ein kräftiges Plus hob die Aktie des E-Business-Spezialisten GFT Technologies am Donnerstag in die Gewinnerliste des TecDAX. Kehren die Bullen in diese massiv eingebrochene Aktie zurück, ist der Boden erreicht? Man könnte es denken, aber sicher ist das keineswegs. Denn gerne wird übersehen, dass auch die Bären eine Aktie höher treiben können.

