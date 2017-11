Lithium ist derzeit das In-Material unter den Batteriemetallen. Das begehrte Produkt muss jedoch nicht nur gefördert, sondern zu Exportzwecken auch verarbeitet werden. In Australien sind nun gleich mehrere Bauprojekte für Lithium-Raffinerien am Start. Albemarle: Investitionen in Western Australia Der amerikanische Chemiekonzern Albemarle(WKN: 890167) investiert im Westen des Kontinents: In Kemerton in der Nähe von Bunbury soll eine Lithiumhydroxidanlage entstehen. Der Bauantrag wurde bereits beim Ministerium für Umwelt und Energie eingereicht. Den Planungen nach soll diese Anlage ab 2020 eine Produktionskapazität von 20.000 Tonnen erreichen und zunächst mit einem Transportzug ausgestattet sein. Der Konzern signalisiert jedoch bereits jetzt die Option einer stufenweisen Erweiterung auf vier Züge bis 2025; das würde dann ein Potential von 100.000 Tonnen Jahresoutput bedeuten. Für diese Investitionen legt Albemarle fast eine Milliarde AUD an. Mit der geplanten Anlage folgt Albemarle dem Beispiel des chinesischen Konzerns Tianqi Lithium. Tianqi ist seinerseits dabei, in Kwinana in der Nähe...

Den vollständigen Artikel lesen ...