Linz/Düsseldorf (pts009/17.11.2017/09:00) - Seit November 2017 steuert der 43-Jährige nun auch das Marketing bei bet-at-home.com. Seine Karriere beim Online-Wettanbieter startete er im Februar 2010 als Leiter der Abteilung Customer Relation Management. Anfang dieses Jahres übernahm der begeisterte Triathlet zusätzlich die Führung des Customer Service Teams. Nach der erfolgreichen Zusammenführung beider Einheiten ist nun die Integration des Marketings der nächste Schritt. Sein Studium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften absolvierte Aigner an der WU Wien. Vor seiner Tätigkeit bei bet-at-home.com verantwortete er 3,5 Jahre die Leitung des Stammkundenbereichs der Quelle AG. Zu seinen Themenbereichen gehörten die Konzeption, Umsetzung und das Reporting von Marketing- und Vertriebskampagnen im Multi-Channel-Vertrieb. Seit seinem Start bei bet-at-home.com widmet sich der gebürtige Gmundner der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Kundenbeziehungsprogramms. In seiner neuen Aufgabe als Marketingleiter setzt er sich zum Ziel, die Bereiche Akquisition und Kundenbindung zu einer schlagkräftigen, abgestimmten Einheit zusammen zu führen. Ebenso will er die bewährt mutige Werbelinie auch in der Zukunft fortsetzen, in dem der Kerngedanke der Marke "Das Leben ist ein Spiel!" immer wieder auf neue, unterhaltsame und auffallende Art und Weise der Öffentlichkeit präsentiert wird. Vollstes Vertrauen genießt der Leiter des nunmehr 65-köpfigen Marketing und Customer Relation Teams bei beiden Vorständen der bet-at-home.com AG: "Neben seinem fachlichen Know-how und analytischen Fähigkeiten hat uns auch sein Gestaltungswille und sein fortlaufendes Bestreben nach persönlicher und fachlicher Weiterentwicklung überzeugt", so Michael Quatember zur Personalentscheidung. Über bet-at-home.com Der bet-at-home.com AG Konzern ist in den Bereichen Online-Gaming und Online-Sportwetten tätig. Mit mehr als 4,8 Millionen registrierten Kunden weltweit zählt das an der Frankfurter Börse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den erfolgreichsten Glücksspielanbietern Europas. Das vielfältige Angebot auf http://www.bet-at-home.com umfasst Sportwetten, Poker, Casino, Games und Virtual Sports. bet-at-home.com verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe in den Bereichen Online-Gaming und Sportwetten. (Ende) Aussender: bet-at-home.com Entertainment GmbH Ansprechpartner: Mag. Claus Retschitzegger Tel.: +43 732 9015-1017 E-Mail: retschitzegger@bet-at-home.com Website: www.bet-at-home.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171117009

November 17, 2017