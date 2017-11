Die Stimmung an den Märkten scheint sich aufzuhellen. An der Wall Street schlossen die großen Indizes deutlich im Plus. Und auch der deutsche Leitindex ist im Aufwind. Bereits gestern kehrte der DAX über die Marke von 13.000 Punkten zurück. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt gibt Korrespondent Patrick Dewayne außerdem einen Ausblick, wie der DAX zum Handelsstart erwartet wird.