DAX - Mit Schwung ins Wochenende?

Hallo am Vormittag,

nach den herben Verlusten der letzten Woche hat der DAX seit Mittwoch wieder deutlich an Boden gutmachen können. Die steile Erholung der letzten beiden Handelstage, die nach dem Erreichen der Unterstützung bei 12.850 Punkten eingesetzt war, könnte sich am heutigen Tag fortsetzen. Allerdings müssen hierfür einige markante Barrieren überwunden werden.

Nachdem am Mittwoch die Rückeroberung der 12.900 Punkte-Marke und der Bruch einer steilen Abwärtstrendlinie für den Beginn einer Erholung gesorgt hatten, setzte sich der Anstieg im gestrigen Handel mit einem Aufwärtsgap fort. In der Spitze erreichte der DAX fast schon das Niveau des früheren Rekordhochs bei 13.094 Punkten. Anschließend tendierte der Wert bis zum Handelsschluss auf hohem Niveau seitwärts. Sollte das gestrige Hoch und die Widerstandsmarke bei 13.094 Punkten heute durchbrochen werden, wäre damit zunächst der Weg für einen Anstieg bis 13.136 Punkte frei. Dort könnte die Erholung bereits wieder enden und die Bären den Index in die Tiefe reißen. Sollte diese Barriere dagegen nachhaltig überwunden werden, sind Zugewinne bis 13.200 und 13.249 Punkte wahrscheinlich. Abgaben unter die 13.000 Punkte-Marke würden dagegen für eine Korrektur bis 12.930 - 12.951 Punkte sorgen. Dort hätten die Bullen erneut die Chance, die Erholung fortzusetzen. Darunter wäre der Abwärtstrend dagegen reaktiviert und ein Abverkauf bis 12.847 Punkte wahrscheinlich. Sollte dort eine Bodenbildung ausbleiben, stünde eine Verkaufswelle bis 12.730 Punkte an.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunden (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 11.10.2017 - 17.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 12.11.2012 - 17.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

