m-u-t AG: Übernahme der restlichen 25,04% an der Avantes Holding B.V.

m-u-t AG: Übernahme der restlichen 25,04% an der Avantes Holding B.V. 17.11.2017

Ad-hoc: m-u-t AG: Übernahme der restlichen 25,04% an der Avantes Holding B.V.

Wedel (Holst.), 17.11.2017

Die m-u-t AG hat ihre Call-Option in Anspruch genommen und wird die verbleibenden 25,04% der Anteile an der Avantes Holding B.V., Apeldoorn/NL übernehmen und somit 100% der Gesellschaftsanteile halten. Die Übernahme der Anteile erfolgt mit wirtschaftlicher Wirkung für das Geschäftsjahr 2017. Die Avantes-Gruppe gehört seit 2008 zur m-u-t-Gruppe. Bereits in 2013 und 2016 wurde der Anteilsbesitz sukzessive aufgestockt. Bezüglich des Kaufpreises wurde von den Parteien Stillschweigen vereinbart. Die seit über 20 Jahren am Markt etablierte Avantes-Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt mit rund 90 Mitarbeitern an Standorten in den Niederlanden, China, Großbritannien und den USA ein Portfolio aus Spektrometern und dazugehörigen optischen Komponenten. Seit der ersten Anteilsübernahme in 2008 ist die Avantes-Gruppe eine sehr wichtige strategische Säule im Portfolio der m-u-t-Gruppe. Der Vorstand der m-u-t AG vollzieht mit dem Erwerb der verbliebenen Anteile an der Avantes Holding B.V. einen weiteren Schritt im Rahmen seiner Strategie zur Konsolidierung der Konzernstruktur sowie zur Reduzierung der Gewinnanteile Dritter.

m-u-t AG Am Marienhof 2 22880 Wedel www.mut.ag

Rückfragen an:

Jochen Fischer

FISCHER RELATIONS

Neuer Wall 50 D - 20354 Hamburg phone: + 49(0)40 822 186 380 fax: + 49(0)40 822 186 450

info@fischer-relations.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: m-u-t AG Am Marienhof 2 22880 Wedel Deutschland Telefon: +49 (0)4103 9308-0 Fax: +49 (0)4103 9308-99 E-Mail: info@mut-group.com Internet: www.mut-group.com ISIN: DE000A0MSN11 WKN: A0MSN1

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange

630349 17.11.2017 CET/CEST

ISIN DE000A0MSN11

