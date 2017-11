FRANKFURT (Dow Jones)--Airbus wird in der südchinesischen Stadt Shenzhen ein Innovationszentrum gründen. In der weithin als Silicon Valley von China erachteten Stadt werde der Flugzeugbauer gemeinsam mit Invest Shenzhen im Bereich Innovation und Zukunft der Fliegerei zusammenarbeiten, teilte Airbus mit. Das Zentrum soll noch in diesem Jahr offiziell eröffnet werden.

November 17, 2017 03:58 ET (08:58 GMT)

