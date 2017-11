In Deutschland stationierte Ryanair-Piloten fordern verstärkt nationale Tarifverträge. Die Vereinigung Cockpit hat die Airline nun zu Verhandlungen aufgerufen. Diese ist im Umgang mit Gewerkschaften eher zurückhaltend.

Beim irischen Billigflieger Ryanair formiert sich weiterer Widerstand gegen die Arbeitsbedingungen. Mit Unterstützung der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit haben in Deutschland stationierte Piloten das Unternehmen zu Tarifverhandlungen aufgefordert. Zu diesem Zweck sei eine Tarifkommission mit einem professionellen Verhandlungsführer gegründet worden, berichtete die Gewerkschaft am Freitag in Frankfurt. ...

