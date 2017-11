Wien - Der französische Medien-Konzern Vivendi (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) sieht sich trotz eines in Folge von positiven Sonderfaktoren im Vorjahr rückläufigen und unter den Markterwartungen liegenden Gewinns in Q3 2017 auf gutem Weg, seine Ganzjahresziele zu erreichen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Den vollständigen Artikel lesen ...