Köln - Die internationalen Aktienmärkte entwickelten sich im Oktober freundlich, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Growth-Fonds (ISIN LU0095335757/ WKN 989614).Der MSCI World-Kursindex habe den Monat auf Euro-Basis mit einem Anstieg in Höhe von 3,3% abgeschlossen. Die Märkte des Euro-Raums hätten gemessen am EURO STOXX 50-Kursindex um 2,2% zugelegt. Der US-amerikanische Aktienmarkt habe gemessen am S&P 500-Kursindex auf Euro-Basis einen Zuwachs in Höhe von 3,7% verzeichnet. Die deutlichsten Kursgewinne habe der japanische Aktienmarkt verbucht, der gemessen am Nikkei 225-Kursindex auf Euro-Basis um 8,6% angestiegen sei. Nebenwerte seien im Oktober insgesamt hinter der Entwicklung von Standardwerten zurückgeblieben, hätten den Monat aber ebenfalls mit Kursgewinnen abschließen können. Die Aktienmärkte der Schwellenländer hätten gemessen am MSCI Emerging Markets Kursindex auf Euro-Basis einen Wertzuwachs in Höhe von 5,0% aufgewiesen. Der Sauren Global Growth habe im Oktober eine Wertsteigerung in Höhe von 2,9% verzeichnet.

