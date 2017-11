Die börsennotierte Technologie-Holding MAX 21 AG (ISIN: DE000A0D88T9) veröffentlicht heute die Zwischenmitteilung für die ersten neun Monate 2017.

Dabei setzt sich das Bild aus den ersten beiden Quartalen fort: Die strategischen Kennzahlen der beiden wesentlichen Tochtergesellschaften entwickeln sich positiv, aber noch nicht mit der gewünschten Dynamik. Um die Fortschritte zu beschleunigen, fokussiert sich Binect im hybriden Postgeschäft noch stärker auf das direkte Kundengeschäft und hat dazu im dritten Quartal ein neues Produktangebot auf den Markt gebracht. Im Bereich IT-Sicherheit erwartet KeyIdentity unverändert weitere Aufträge von Großkunden, spricht aber darüber hinaus seit dem vierten Quartal auch verstärkt größere Mittelständler an.

"Die zusätzlichen Anstrengungen verdeutlichen unser Bestreben, das schon jetzt sichtbare Wachstum der strategischen Bereiche auf das anvisierte Level zu heben. Wir mussten lernen, dass wir die Aktivierung und Nutzung unserer bisherigen Binect-Lösungen sowie die zeitintensiven Einkaufsprozesse der Großkonzerne bei LinOTP nicht beeinflussen können. Mit dem um "Binect Enterprise Basic" und "Binect direkt" erweiterten Angebot sowie der Ausweitung der Zielgruppe für LinOTP umgehen wir diese Probleme und sehen uns bestärkt durch erste Erfolge", kommentiert MAX21-Vorstand Nils Manegold Lage und Aussichten.

Umsatz-, Ertrags- und Finanzlage

Der Konzernumsatz der MAX21-Gruppe belief sich in den ersten neun Monaten 2017 auf EUR 4,7 Mio. (9M 2016: EUR 4,6 Mio.). Dabei ist zu berücksichtigen, dass in den Vorjahreszahlen Umsätze aus zwischenzeitlich aufgegebenen Geschäften der ehemaligen 21cloud, Linup Front und LINworks in Höhe von ca. EUR 0,8 Mio. enthalten sind. Zuzüglich Bestandsveränderungen sowie aktivierter Eigenleistungen ergibt sich eine Gesamtleistung in Höhe von EUR 5,1 Mio. (9M 2016: EUR 5,2 Mio.). Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) der MAX21-Gruppe betrug im Berichtszeitraum EUR -3,1 Mio. (9M 2016: EUR -4,0 Mio.). Die Konzerngesellschaften erzielen derzeit keine positiven ...

