In unserer Ausgab vor zwei Wochen hatten wir Ihnen die Aktie von GxP German Properties ans Herz gelegt. Der Immobilienwert (Büro-/Einzelhandel) weist im Vergleich zu seiner Peer Group ordentlich Nachholpotenzial auf. Offenbar haben wir diese Meinung nicht exklusiv. Ende vergangener Woche meldete Consus Real Estate das Vorhaben, bei GxP einzusteigen. Demnach habe sich die in Leipzig ansässige und erst seit April an der Börse gelistete Consus rund 58% an den Berlinern gesichert. Für Consus ist es die zweite Transaktion binnen zweier Monate. Jüngst hatte man 50% an der CG-Gruppe übernommen, das Geschäft hat ein Volumen von stattlichen 740 Mio. Euro.

Olek bastelt an neuem Immobilienriesen

Beim Management der GxP nahm man den Schritt kurz und knapp "zur Kenntnis". Man begrüße den Wechsel in der Aktionärsstruktur, ...

