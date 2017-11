Liebe Trader,

Zusammengefasst hat der TecDax-Index seit Mitte 2008 einen enormen Wertzuwachs erlebt und damit seinen Kurs mehr als vervielfacht. Von den Verlaufstiefs aus 2008 um 423,00 Punkten konnte das Barometer in den vergangenen Jahren nämlich bis auf ein Rekordhoch von 2.599 Punkten zulegen. Vor wenigen Wochen setzte aber ein untergeordneter Kursrutsch zurück auf die Oktobertiefs ein. Bei 2.455 Zählern konnte scheinbar der Abverkauf aber gestoppt werden, dass auch die steigenden Notierungen implizieren. Dabei präsentiert sich das Barometer überaus stark, obwohl noch viel größeres Abgabenpotenzial vorhanden gewesen wäre. Ein baldiger Rücklauf zurück an die Jahreshochs käme daher nicht überraschend, zumal Technologiewerte rund um den Globus stark nachgefragt sind und noch immer gute Handelsgelegenheiten bieten.

Long-Chance:

Die anhaltende Kaufbereitschaft der Marktteilnehmer könnte oberhalb der Marke von rund 2.500 Punkten zu einem weiteren Kursschub zunächst an 2.550 Punkte aufwärts führen, darüber zurück an Jahreshochs von 2.599 Punkten. Übergeordnet wäre sogar ein Ausbruch darüber vorstellbar und könnte direktes Kurspotenzial an 2.700 Punkte freisetzen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass der TecDax-Index nicht unter das Unterstützungsniveau von 2.450 Punkten abrutscht. In diesem Fall würde sich nämlich eine weitere Verkaufswelle einstellen und an die Unterstützungszone aus Mitte dieses Jahres bei 2.329 Punkten abwärts führen. Ein baldiger Test der Jahreshochs würde damit um einige Monate nach hinten verschoben.

Wiederstände: 2.524 / 2.540 / 2.561 / 2.599 / 2.630 / 2.686 Punkte

Unterstützungen: 2.488 / 2.463 / 2.433 / 2.422 / 2.400 / 2.378 Punkte

Wochenchart:



Tageschart:



TecDax-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 2.504 Punkte; 10:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

