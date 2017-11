Infineon-Calls mit 90%-Chance bei Kursanstieg auf 26 EUR

Mit einem Kursanstieg von 0,7 Prozent zählte die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) im frühen Handel des 17.11.17 zu den besten DAX-Werten. In weiterer Folge musste die in den vergangenen zwei Tagen bereits stark angestiegene Aktie den Gewinn wieder abgeben und rutschte leicht ins Minus. Die im Rahmen der Erwartungen liegenden Quartalszahlen und die Bestätigung des Ausblicks hatten den Aktienkurs in den vergangenen zwei Tagen um mehr als 5 Prozent beflügelt. Auch die jüngsten Analysen der Experten, die die Aktie mit Kurszielen von bis zu 26,50 Euro zum Kauf empfehlen, könnten sich positiv auf den Kursverlauf der Infineon-Aktie auswirken.

Wenn die Infineon-Aktie nach einer kurzen Verschnaufpause wieder den Weg nach oben antritt und innerhalb des kommenden Monats zumindest auf 26 Euro zulegen kann, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 24 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis bei 24 Euro, Bewertungstag 16.1.18, BV 1, ISIN: DE000PP0A8B1, wurde beim Aktienkurs von 24,42 Euro mit 1,25 - 1,26 Euro gehandelt.

Legt der Kurs der Infineon-Aktie im Verlauf des nächsten Monats zumindest auf 26 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,14 Euro (+70 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 23,002 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 23,001656 Euro, BV 1, ISIN: DE000HW8NDA4, wurde beim Aktienkurs von 24,42 Euro mit 1,56 - 1,57 Euro taxiert. Gelingt der Infineon-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Marke von 26 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,99 Euro (+90 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 22,5446 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 22,5446 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DD2Q2V4, wurde beim Aktienkurs von 24,42 Euro mit 1,90 - 1,92 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Infineon-Aktie auf 26 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,45 Euro (+80 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

