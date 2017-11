Grammer präsentiert zukunftsweisende Lösungen und Konzepte auf der Agritechnica 2017

Grammer präsentiert zukunftsweisende Lösungen und Konzepte auf der Agritechnica 2017

- Gesteigerter Fahrer-Komfort: High-Tech-Fahrersitze in neuem Design - Grammer-Fokus ergonomisches Sitzen: App-Konzept zur Reduzierung der

Schwingungsbelastung - Innovative Lösungen für die Fahrerkabine der Zukunft

Amberg, 17. November 2017 - Auf der Agritechnica, Weltleitmesse für Landtechnik, präsentiert der Fahrzeug-Innenraumspezialist Grammer zahlreiche Produktneuheiten und innovative Konzepte für den Einsatz in Landmaschinen. Der Zukunftstrend bei Landwirtschaftsfahrzeugen lautet Smart Farming: Anwendungen für eine maximale und effiziente Systemintegration werden künftig eine wichtige Rolle spielen und erfordern eine zunehmende Digitalisierung von Maschinen und Kabinen. Gleichzeitig gilt es höchste Anforderungen bezüglich Sicherheit, Ergonomie, Effizienz und Komfort sowie Design zu erfüllen. Als führender innovativer Systemanbieter von Fahrersitzen, Multifunktionsarmlehnen und Displays greift Grammer diesen Trend auf und setzt neue Akzente.

Auf der diesjährigen Agritechnica zeigt Grammer neues Design und zusätzliche Komfortfunktionen, wie eine verbesserte Sitzklimatisierung, für die technisch führenden Grammer Landmaschinensitze. Einen innovativen digitalen Ansatz zur Unterstützung der Wirbelsäulengesundheit präsentiert Grammer mit einem App- Konzept zur Ermittlung der individuellen Schwingungsbelastung des Fahrers. Die Schwingungsbelastung wird über ein in das Sitzpolster integrierte Sensor-System gemessen und über Bluetooth kontinuierlich auf das Smartphone übertragen. Bei Überschreitung der zulässigen Werte erhält der Fahrer über sein Smartphone entsprechende Hinweise.

Ein technologisches Highlight auf der Agritechnica ist die Fahrerkabine der Zukunft. Die "Smart Cab" wurde als Gemeinschaftsprojekt ihm Rahmen des CAB Concept Cluster entwickelt. Als einer der federführenden Cluster Partner hat Grammer für die Smart Cab diverse Innenraumkomponenten wie einen gefederten Fahrersitz mit elektrisch einstellbaren Features, Multifunktionsarmlehnen und innovative Touch-Displays entwickelt.

Führender Hersteller von Sitzsystemen im Offroad-Bereich Die Agritechnica in Hannover ist die weltweit größte Landtechnik-Messe und präsentiert innovative Lösungen und Konzepte für die Agrarwirtschaft. Im Bereich Landtechnik entwickelt und produziert Grammer innovative Sitzsysteme für alle Anwendungsgebiete und Fahrzeuge. Grammer Sitzsysteme setzen immer wieder neue Maßstäbe hinsichtlich Sicherheit, Komfort und Gesundheit. Damit ist der Amberger Konzern weltweit die Nummer 1 für Sitzsysteme im Offroad-Bereich und in allen Markenfahrzeugen vertreten. Mit eigenen Entwicklungs- und Produktionsstätten in Europa, Asien, Nord- und Südamerika kann Grammer die marktspezifischen Anforderungen der Fahrzeughersteller und Endkunden in jeder Region optimal erfüllen.

Die Grammer AG mit Sitz in Amberg ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von gefederten Fahrer- und Passagiersitzen für On- und Offroad-Fahrzeuge. Im Segment Automotive liefern wir Kopfstützen, Armlehnen, Mittelkonsolen sowie hochwertige Interieur-Komponenten und Bediensysteme für die Automobil-Industrie an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie. Das Segment Commercial Vehicles umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze (Traktoren, Baumaschinen, Stapler) sowie Bahn- und Bussitze.

Mit über 12.000 Mitarbeitern ist Grammer in 19 Ländern weltweit tätig.

Die Grammer Aktie ist im SDAX notiert und wird an den Börsen München und Frankfurt sowie über das elektronische Handelssystem Xetra gehandelt.

