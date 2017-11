Zwischenzeitlich sah es bei der BYD Aktie heute im Handel an der Börse in Hongkong so aus, als könnte nach den jüngsten Kursverlusten ein versöhnlicher Wochenausklang anstehen. Doch der Anstieg auf bis zu 70,70 Hongkong-Dollar im heutigen Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...