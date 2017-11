Grosshöchstetten (ots) -



Rennen, biken und bezahlen: Swiss Bankers, die führende Schweizer

Anbieterin von Prepaid-Karten führt mit Garmin Pay[TM] innerhalb von

zehn Tagen das zweite Wearable zum kontaktlosen Bezahlen ein. Mit der

GPS-Multisport-Smartwatch vívoactive® 3 am Handgelenk lassen sich zu

jeder Zeit und an jedem Ort spontane Einkäufe tätigen.



Auf der Smartwatch vívoactive® 3 können ab sofort Swiss Bankers

Prepaid-Karten, wie z. B. Travel Cash und Mastercard Prepaid

aktiviert werden. Mit der Uhr, die Trainings- und Bezahlfunktionen

vereint, ist es also möglich, von der Laufstrecke spontan direkt zum

Bäcker zu laufen, denn Bezahlen geht jetzt auch ohne Portemonnaie

oder Smartphone.



Mobiles Bezahlen mittels einer Smartwatch ist einfach, schnell und

sicher. Das digitale Portemonnaie ist am Handgelenk dabei. Bezahlen

mit Garmin Pay[TM] erfüllt sämtliche Ansprüche an Sicherheit und

Vertraulichkeit: Die Nummern der hinterlegten Karten werden weder

übertragen noch auf dem Gerät oder irgendeinem Server gespeichert.

Die Identifizierung erfolgt durch einen individuell festgelegten PIN.



