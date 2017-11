Die Hängepartie bei den Sondierungen über eine Jamaika-Koalition und ein wieder stärkerer Euro haben am Freitag die Stimmung an der Börse belastet. Der Dax, der am Donnerstag erstmals seit einer Woche Oberwasser gewonnen hatte, verlor am Freitag 0,1 Prozent auf 13.036 Punkte. "Wenn Jamaika scheitert, hat das der Markt bislang noch nicht so...

