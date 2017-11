Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chairman der französischen Bank BNP Paribas wollte bei einer Podiumsdiskussion nicht näher auf die Frage nach dem Interesse seines Instituts an der Commerzbank eingehen. "Wir sind gute Freunde", sagte Jean Lemierre mit Blick auf Commerzbank-Chef Martin Zielke. "Wir sind auch Wettbewerber", merkte Lemierre beim European Banking Congress in Frankfurt an. "Kein Kommentar", fügte er hinzu.

Die Spekulationen über einen Verkauf der Commerzbank, an der der Bund noch 15 Prozent hält, sind zuletzt wieder hochgekocht. Mehrere Banken wurden zeitweise als potenzielle Käufer genannt, neben der BNP Paribas etwa die HVB-Mutter Unicredit und Credit Agricole.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/bam

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2017 05:41 ET (10:41 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.