Unterföhring (ots) - 17. November 2017. Ausgezeichnet! Der "Film National" ist eine SAT.1-Kino-Koproduktion der SevenPictures Film. Am Donnerstagabend ehrte die Jury des BAMBI "Willkommen bei den Hartmanns", die Familienkomödie mit Tiefgang und Starbesetzung, mit dem goldenen Reh. Damit setzte sich der Film gegen die Komödie "Mein Blind Date mit dem Leben", ebenfalls eine Kino-Koproduktion der SevenPictures Film, und die Romanverfilmung "Grießnockerlaffäre" durch.



"Willkommen bei den Hartmanns" ist eine Wiedemann & Berg Film Produktion in Ko-Produktion mit Sentana Filmproduktion und SevenPictures, Dr. Stefan Gärtner. Ab Sommer 2019 liegen die Free-TV-Rechte bei der ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH.



