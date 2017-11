Diese Entscheidung schafft bei Aktionären der Deutschen Börse offenbar Vertrauen, denn die Aktie hat nach Bekannt werden einer Verfahrenseinleitung wegen des Verdachts auf Insiderhandel gegen Kengeter deutlich an Wert verloren. Mit der Ernennung Weimers ist der Deutschen Börse eine Interims-Lösung damit erspart geblieben. Das wiederum bringt nach dem jüngsten PR-Desaster Ruhe in das Unternehmen und schafft neue Handelsansätze für Investoren.

Übergeordnet kann seit den Verlaufstiefs aus 2009 bei 29,50 Euro ein belastbarer Aufwärtstrend abgeleitet werden, der bislang auf ein Verlaufshoch von 98,42 Euro diesem Jahr aufwärts reichte. Seit einigen Monaten herrscht jedoch Stillstand in dem Wertpapier, der sich durch eine ausgeprägte Seitwärtskonsolidierung darstellt. Seit wenigen Tagen sind jedoch wieder dynamische Kurszuwächse in der Aktie der Deutschen Börse zu verzeichnen, was mit dem gesteigerten Vertrauen in das Unternehmen maßgeblich zusammenhängt und entsprechende Handelsansätze auf ...

