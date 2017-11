Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aareal Bank von 33 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Geldhaus sei eines der wenigen in Europa, das seine Kosten wirklich reduziere, schrieb Analyst Adam Barrass in einer Studie vom Freitag. Die Möglichkeit einer Sonderausschüttung sei angesichts der regulatorischen Anforderungen aber begrenzt. Daher sollte sich die Aktie des Gewerbeimmobilien-Finanzierers mittelfristig in einer engen Spanne bewegen./she/edh Datum der Analyse: 17.11.2017

