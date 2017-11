Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz orientieren sich zum Wochenende leicht nach unten. Gut die Hälfte des Anstiegs vom Donnerstag wird am Freitag wieder ausgemerzt und mit einem Gesamtminus von durchschnittlich 1,9 Cent bzw. Rappen je Liter steht unter dem Strich eine äußerst positive Wochenbilanz. Die Ölpreise am Weltmarkt befinden sich weiter auf Konsolidierungskurs. Nach ...

