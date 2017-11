Liebe Leser,

Am Mittwoch stand die K+S Aktie wohl kaum zufällig unter Druck - denn an dem Tag veröffentlichte das Unternehmen die Zahlen zum dritten Quartal bzw. die 9-Monats-Zahlen. Die sahen soweit ganz ok aus, hier die Zahlen für das dritte Quartal: Umsatzanstieg von 6% auf 727 Mio. Euro. Doch das Ebit I (Ebit = Ergebnis vor Zinsen und Steuern) bleibt mit 12 Mio. Euro weiter recht niedrig. Um das einzuordnen: Für das Gesamtjahr prognostiziert K+S ein Ebit I von 260-360 Mio. Euro. Bei ... (Peter Niedermeyer)

