Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse nach der Ernennung von Theodor Weimer zum neuen Chef ab 2018 auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. So kurz nach dem Rücktritt des alten Chefs Kengeter sei die Ankündigung positiv, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Analyst rechnet nicht mit einem Wandel der Strategie des Börsenbetreibers./mis/stb Datum der Analyse: 16.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0052 2017-11-17/13:44

ISIN: DE0005810055