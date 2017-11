Themen heute:

Dieselskandal hin, neue Mobilitätskonzepte her: Die Lust der Deutschen auf den eigenen fahrbaren Untersatz ist ungebrochen. 13 Prozent der Bundesbürger planen, sich innerhalb von drei Monaten ein Auto zu kaufen.

Vor allem Neuwagen sind gefragt - und die dürfen auch gern etwas teurer sein. Das zeigt die aktuelle Ausgabe des halbjährlich erhobenen CreditPlus-Verbraucherindex, für den das Marktforschungsinstitut Toluna 2.000 Deutsche repräsentativ befragt hat.

Insgesamt hat sich die Anschaffungsneigung der Deutschen in Bezug auf Automobile recht stabil gehalten: Im Frühjahr 2017 planten mit 14 Prozent nur geringfügig mehr Deutsche, sich innerhalb von drei Monaten ein Auto zu kaufen, als jetzt im Herbst. Vor einem Jahr lag diese Quote mit elf Prozent etwas unter dem aktuellen Wert. Die Nachfrage nach Neuwagen ist doppelt so hoch wie die nach Gebrauchten: Zwei von drei Deutschen, die einen Autokauf planen, möchten sich einen Neuwagen anschaffen - einen Gebrauchten strebt ein Drittel an. Die fahrbaren Untersätze dürfen auch gern etwas mehr kosten: 30 Prozent der Autokäufer in spe wollen zwischen 12.500 und 25.000 Euro ausgeben. Vor einem Jahr suchten nur 27 Prozent in diesem Preissegment, im vergangenen Frühling 28 Prozent. Für Autos der Preisklasse ab 25.000 Euro interessieren sich aktuell 29 Prozent, der gleiche Anteil wie vor einem Jahr. Die gestiegene Nachfrage nach Autos ab 12.500 Euro spiegelt sich auch in der erlebten Preisentwicklung auf dem Automobilmarkt wieder.

Faurecia, einer der weltweit größten Automobilzulieferer, ist erstmals auf der Consumer Electronics Show CES in Las Vegas (9. bis 12. Januar 2018) vertreten.

Auf der Messe wird das Unternehmen Innovationen für ein personalisiertes und sicheres Fahrerlebnis im vielseitigen, vernetzten und vorausschauenden Cockpit der Zukunft präsentieren. Außerdem wird das Unternehmen erstmals auch digitale Services für Gesundheit und Wohlbefinden sowie für intelligentere und sauberere Städte vorstellen. Faurecia wird damit seine tragende Rolle als führender Systemintegrator für die sich ändernden Mobilitätsanforderungen der Zukunft und ein verbessertes Nutzererlebnis unter Beweis stellen, die es durch die rasche Ausweitung seines Innovations-Ökosystems durch Partnerschaften, Übernahmen und Investitionen in Start-ups vorantreibt. Zu den präsentierten Technologien und Services für den smarten Fahrzeuginnenraum und nachhaltige Mobilität gehört unter anderem ein komplett integriertes Cockpit der Zukunft.

