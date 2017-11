Zürich (awp) - Die Privatbankengruppe Julius Bär veröffentlicht am Montag, 20. November, einen Zwischenbericht über den Geschäftsverlauf der ersten zehn Monate 2017. Zum AWP-Konsens haben insgesamt fünf Analysten beigetragen. Per Ende Oktober 2017 (In Mrd CHF) AWP-Konsens Bandbreite Ende Juni 17 Kundenvermögen (AuM) 373 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...