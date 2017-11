Raiffeisen Bank International AG: Carve-out des FX-Portfolios der polnischen Tochterbank zur Vorbereitung für IPO oder Verkauf

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Wien, 17. November 2017. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) beabsichtigt, das Hypothekarkredit-Portfolio in Fremdwährungen für Retail-Kunden (FX-Portfolio) der Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL) herauszulösen (Carve-out) und dieses Portfolio auf die RBI zu übertragen. Nach Abstimmung mit der polnischen Bankenaufsicht (KNF) wird erwartet, dass der Carve-out abgeschlossen ist, bevor die Aktien der RBPL an der Warschauer Börse notieren. Die Frist für das Listing wurde mit 15. Mai 2018 festgesetzt. Zudem erwägt die RBI den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung am Kernbankgeschäft der RBPL (ohne FX-Portfolio) als eine Alternative.

Die Verpflichtung der RBI gegenüber der KNF, die Aktien der RBPL an der Warschauer Börse zu listen, kann sowohl über einen Verkauf von mindestens 15 Prozent der RBPL-Aktien an Streubesitz-Aktionäre im Zuge eines Börsegangs als auch über einen Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung am Kernbankgeschäft der RBPL erfüllt werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Susanne E. Langer

Leiterin Group Investor Relations

Raiffeisen Bank International AG

Am Stadtpark 9

1030 Wien, Österreich

ir@rbinternational.com

Telefon +43-1-71 707-2089

www.rbinternational.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG

Am Stadtpark 9 A-1030 Vienna Österreich Telefon: +43-1-71707-2089 Fax: +43-1-71707-2138 E-Mail: ir@rbinternational.com Internet: www.rbinternational.com ISIN: AT0000606306 WKN: A0D9SU

Börsen: Auslandsbörse(n) Luxemburg, SIX, Wien (Amtlicher Handel / Official Market)

