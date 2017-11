Kaum eine Aktie ist von den wikifolio-Tradern in den vergangenen Monaten so intensiv und vor allem auch erfolgreich gehandelt worden wie Evotec. Das im TecDAX gelistete Biotech-Unternehmen konnte seinen Börsenwert von Anfang 2016 an in der Spitze fast verachtfachen. Allein zwischen Ende Juli und Anfang Oktober sorgten die Anleger mit ihren Käufen für eine Verdoppelung des Aktienkurses. Bei wikifolio.com haben vor allem diejenigen Trader profitiert, die eine "Momentum"-Strategie handeln und auf Aktien setzen, die gegenüber dem Gesamtmarkt relative Stärke zeigen. Ein Ansatz, der es ermöglicht, auch in einem insgesamt eher ruhigen Umfeld an dynamischen Bewegungen einzelner Werte zu partizipieren. Entscheidend ist dann aber auch den richtigen Ausstiegszeitpunkt zu finden. Denn die Korrekturphasen fallen nach so deutlichen Kursanstiegen oftmals heftig aus. Genau dieses Phänomen lässt sich seit einigen Wochen bei Evotec beobachten. Seit dem Anfang Oktober markierten Hoch bei 22,50 Euro hat sich der Aktienkurs nahezu halbiert. Wir stellen heute einige Trader vor, die noch rechtzeitig ...

