Das TSI-Wochenupdate wirft einen Rundblick auf das Börsenklima der weltweiten Leitindizes. Im Fokus steht heute der Dow Jones Transportation Index. In der Wissensecke wird die Reihe "So bitter kann Börse sein.." fortgesetzt. Thema: An manchen Tagen werden trendstarke Aktien systematisch abverkauft. Was für eine Bedeutung haben solche Ereignisse? Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur der erfolgreichen Börsendienste "TSI USA" und "Die Turnaround-Formel", blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Er erläutert zunächst, ob aus TSI-Sicht aktuell eine gute Zeit ist, in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock, der sich um die TSI-Systeme und andere statistische Phänomene an den Börsen dreht.