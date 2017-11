Bei BHP Billiton (WKN: 908101), dem weltweit größten Bergbauunternehmen, stehen strukturelle Veränderungen der Geschäftsfelder an: Der britische Konzern kündigte an, sein Gas- und Ölgeschäft innerhalb der nächsten zwei Jahre abstoßen zu wollen. Außerdem steht ein australisches Nickel-Projekt zum Verkauf. Investoren forcieren Strukturveränderungen Mit diesen Geschäftsentscheidungen folgt BHP dem Kurs des globalen Fondsmanager Aberdeen Standard Investments, wie CEO Andrew Mackenzie während einer Telefonkonferenz mit BHP-Investoren erklärte. Aberdeen wiederum unterstützt die Anregungen des aktivistischen Investors Elliott Management, der Veränderungen bei BHP anregt, insbesondere was die Einsätze in Öl betrifft. Auch soll die Rendite für seine Aktionäre zu steigern. Mackenzie formulierte...

