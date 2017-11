FMW-Redaktion

Wer extrem höflich ist, würde sagen: die Trade-Empfehlungen von Goldman Sachs in den letzten Jahren sind nicht so furchtbar gut gelaufen. Wer ehrlich ist, würde sagen: sie sind furchtbar gelaufen. Der Grund: Goldman Sachs hatte die wirkliche Bereitschaft der Fed überschätzt, die Zinsen anzuheben.

Aber die Goldmänner geben nicht auf und veröffentlichen auch in diesem Jahr ihre Empfehlungen für das kommende Jahr. Es sind sieben Emfehlungen, von denen Goldman sagt: "(they) represent some of the highest conviction market expressions of the economic outlook".

Der ideale Kontraindikator? Goldman wettet vor allem auf die Emerging Markets - und gegen US-Anleihen, um es auf den Punkt zu bringen! Die Goldmänner erwarten weiter globales Wachstum bei geringen Rezessionsrisiken, trotzdem man davon ausgeht, dass die Fed bis Ende des Jahrs 2018 die Leitzinsen auf 3% angehoben haben wird.

Daher empfiehlt Goldman, die 10-jährige US-Anleihe zu shorten (bei steigenden Zinsen steigen auch die Renditeforderungen ...

