Wien - Gegeben hat es ihn schon mal: Im Jahr 2004 trommelte der Ex-Börsenhändler und TV-Moderator Kai Pflaume in der "Bild"-Zeitung für den sogenannten "Volksfonds", so die Experten von "FONDS professionell".Das Produkt von Pflaumes Gnaden sei der DWS Vermögensbildungsfonds I (ISIN DE0008476524/ WKN 847652) gewesen, damals noch unter der Verantwortung von Fondsprofi Klaus Kaldemorgen. Doch trotz ganzseitiger Anzeigen: So richtig habe die gutgemeinte Botschaft bei den sicherheitsbedachten Deutschen nicht verfangen. Nun starte ein zweiter Versuch - und erneut sei Deutschlands großes Boulevard-Blatt im Spiel, zumindest indirekt.

