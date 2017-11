Trotz schwacher Entwicklung bei ehemaligen Favoriten wie Siemens, Bayer und Fresenius sollte sich der Dax um 13.000 Punkte stabilisieren. Danach ist ein Anstieg bis gut 13.500 Punkte immer noch möglich.

Die Wirtschaft in Deutschland legt einen Gang zu. Bisher ging es etwa mit einer Jahresrate von zwei Prozent nach oben, jetzt sieht es für dieses Jahr immer mehr nach plus 2,5 Prozent aus. Der Euro-Raum insgesamt macht die jüngste Belebung nicht mit, hier hat der Schwung zuletzt etwas nachgelassen. Für Anleger bleibt damit das gute Umfeld erhalten: Konjunktur, Investitionen, Produktion, Außenhandel - alles läuft in einem vertretbaren Korridor nach oben. Weder eine Überhitzung noch eine deutliche Abkühlung ist in Sicht.

Nicht nach oben geht es mit der Inflation. Hier hatte sich die EZB nach dem leichten Anstieg im September bestimmt etwas mehr erwartet, doch im Oktober ging es im Vergleich zum Vorjahresmonat nur noch um 1,4 Prozent hoch. Das liegt nach wie vor deutlich unter den von der Notenbank angestrebten zwei Prozent. Die jüngste Schwäche auf dem Ölmarkt dürfte es nicht leicht machen, näher an die zwei Prozent zu kommen.

Am Kapitalmarkt sollte sich deshalb die weitere, leichte Abschwächung der Renditen fortsetzen. Mit 0,38 Prozent bringen zehnjährige Bundesanleihen derzeit weniger als zu den Spitzenzeiten im Herbst (0,47 Prozent) und im Sommer (0,57 Prozent). Das ist erstaunlich, da die Märkte eigentlich vor nächstem Jahr Angst haben sollten. Immerhin will die Notenbank 2018 ihre Anleihekäufe deutlich reduzieren.

Länger niedrige Zinsen erwartet

Diese Unempfindlichkeit ...

