Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Salesforce vor Zahlen für das dritte Quartal von 110 auf 121 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie habe mehr Vertrauen in das langfristige Wachstum des Softwarekonzerns gewonnen und entsprechend ihre Schätzungen erhöht, schrieb Analystin Heather Bellini in einer Studie vom Freitag. Salesforce bleibe in der Softwarebranche eines der Papiere mit dem größten strategischen Potenzial./tih/edh Datum der Analyse: 17.11.2017

ISIN: US79466L3024