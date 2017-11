FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des 3D-Druckerherstellers SLM Solutions haben am Freitagnachmittag ihren seit Ende August starken Lauf mit einem Rekordhoch gekrönt. Die Papiere stiegen an der Spitze im TecDax bis auf 44,425 Euro und damit so hoch wie nie zuvor.

Zuletzt kosteten sie 43,90 Euro - ein Plus von 4,90 Prozent. Im moderat vorrückenden TecDax waren sie damit der stärkste Wert. Neue Aufträge hatten die Aktien von SLM seit Wochenmitte kräftig angetrieben./ajx/he

ISIN DE000A111338

AXC0170 2017-11-17/16:13