Am Donnerstag konnte sich der Dow Jones bereits wieder etwas von den jüngsten Verlusten erholen. Er ging mit einem Plus von 0,8 Prozent aus dem Handel. Heute deuten die Indikationen darauf hin, dass er schwach bis unverändert in den Tag starten dürfte. Mehr dazu hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Ausserdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.