Paris - Der Teilfonds DNCA Invest - Infrastructures (LIFE) (ISIN LU0309082369/ WKN A0M2K0) ist bestrebt, den MSCI Europe Infrastructure Net Index über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen, so die Experten von DNCA Investments.Die Rede von Mario Draghi habe die Märkte, die seit mehreren Wochen gezögert hätten, da sie sich gefragt hätten, in welche Richtung es weitergehen würde, beruhigen können. Die Euro-Zone verfüge damit nunmehr folglich bis mindestens 2019 über eine bessere Sicht in Bezug auf die geldpolitische Entwicklung, ein Zeitraum, der mehr oder minder mit der makroökonomischen Sichtweite parallel verlaufe.

Den vollständigen Artikel lesen ...