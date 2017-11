Insulia ist damit für die Titration aller Marken von Basalinsulin

zugelassen



Cambridge, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Voluntis gab heute

bekannt, dass Insulia (http://www.insulia.com/)®, sein digitaler

Begleiter für Menschen mit Typ-2-Diabetes, die FDA-Zulassung und die

CE-Kennzeichnung für die Integration von Basaglar und Tresiba

erhalten habe. Damit ist Insulia jetzt für Verwender der

Basalinsuline aller Marken verfügbar, einschließlich Lantus®,

Levemir®, Toujeo®, Tresiba® und Basaglar®. Voluntis arbeitet weiter

daran, Insulia auch für andere Insulintherapien verfügbar zu machen,

darunter NPH-Insulin und GLP-1/Basalinsulin-Kombinationen, und plant

deren Markteinführung für 2018.



Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/605991/Insulia_web_mobile.jpg



"Es ist kompliziert genug, sich Gedanken darüber machen zu müssen,

wie man sein Insulin titriert, ohne sich Gedanken darüber machen zu

müssen, ob Ihre Insulinmarke mit automatischen Titrationsgeräten wie

Insulia kompatibel ist", sagte Pierre Leurent, CEO von Voluntis. "Wir

freuen uns, dass wir Insulia jetzt allen Menschen mit Typ-2-Diabetes

zur Verfügung zu stellen können, unabhängig davon, welche

Basalinsulin-Marke sie verwenden."



Insulia® ist ein rezeptpflichtiger digitaler Begleiter für

Menschen mit Typ-2-Diabetes und ihre Pflegeteams, der den Menschen

täglich hilft, die richtige Dosis zu erhalten. Insulia® verbindet die

mobile Patienten-App mit dem Webportal des Arztes (HCP). Die mobile

App stellt auf der Basis von Blutzuckerwerten die Empfehlungen für

die Basalinsulindosierung in Echtzeit und lehrreiche

Coaching-Meldungen bereit. Das Webportal des Arztes ermöglicht es den

Ärzten, personalisierte Behandlungspläne zu konfigurieren und die App

zu verschreiben. Danach können sie die gesamte Patientenpopulation

aus der Ferne verfolgen. Sobald ein Arzt das Rezept ausgestellt hat,

kann Insulia im App Store

(https://itunes.apple.com/us/app/insulia/id1214404841?mt=8) und in

Google Play

(https://play.google.com/store/apps/details?id=insulia.diabetes.us)

heruntergeladen werden.



Insulia ist derzeit für Patienten in den USA auf Rezept von ihrem

Leistungserbringer erhältlich. Voluntis schließt Verträge mit

kommerziellen Gesundheitsplänen, Arzneimittelberatern (Pharmacy

Benefit Manager) und staatlichen Kostenträgern ab, um eine erweiterte

Abdeckung von Insulia zu gewährleisten und die Zusammenarbeit mit

Gesundheitssystemen und Leistungserbringern zu fördern. Interessierte

Leistungserbringer, die Insulia in ihren Praxen einsetzen möchten,

können ihre Klinik bei www.insulia.com anmelden.



Über Insulia®



Insulia® stellt automatisierte Empfehlungen für Basalinsulindosen

und Coaching-Meldungen für Menschen mit Typ-2-Diabetes bereit und

ermöglicht es dem Gesundheitsteam, den Fortschritt aus der Ferne zu

überwachen. Ein Arzt verschreibt Insulia über sein spezielles

Webportal und gibt den Behandlungsplan vor, der die Dosierung des

Basalinsulins an die spezifischen Bedürfnisse der Person anpasst. Der

Benutzer erhält danach einen Aktivierungscode, mit dem er seine

personalisierte App starten kann. Nach dem Herunterladen verwendet

die App die Blutzuckermesswerte und alle Hypo-Symptome, um die

Dosierung in Echtzeit zu empfehlen. Diese werden mithilfe in die

Anwendung integrierter klinischer Algorithmen laufend aktualisiert.

Die Daten werden automatisch an das Gesundheitsteam übermittelt, das

den Fortschritt des Patienten auf dem Weg zu seinem Ziel mithilfe von

maßgeschneiderten Benachrichtigungen aus der Ferne überwachen kann.

Damit können die Leistungserbringer personalisierte

Telemedizindienste anbieten, die weltweit in zunehmendem Umfang von

den Zahlern unterstützt werden. Insulia ist für Verwender der

Basalinsuline aller Marken verfügbar, einschließlich Lantus®,

Levemir®, Toujeo®, Tresiba® (U-100) und Basaglar®. Weitere

Informationen finden Sie unter www.insulia.com.



Über Voluntis



Voluntis entwickelt digitale Begleiter, die Menschen in die Lage

versetzen, ihre Behandlungen in Zusammenarbeit mit ihren

Gesundheitsteams aus der Ferne selbst zu verwalten. Die für

chronische Erkrankungen entwickelten, bahnbrechenden Produkte von

Voluntis sind auf die Personalisierung von Behandlungen, die

Unterstützung der Koordination von Teampflege und die Verbesserung

von Ergebnissen in der Praxis ausgerichtet. Voluntis setzt sein

Fachwissen bei der Digitalisierung klinischer Algorithmen und seine

Technologieplattform für die Entwicklung seiner begleitenden Lösungen

ein. Dazu gehören Insulia und Diabeo bei Diabetes sowie eCO und Zemy

in der Onkologie. Voluntis unterhält langjährige Partnerschaften mit

führenden Lifesciences-Unternehmen wie Sanofi, Roche und AstraZeneca.

Das Unternehmen ist ein Gründungsmitglied der Digital Therapeutics

Alliance. Weitere Informationen finden Sie unter

http://www.voluntis.com/.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/605992/Logo_Voluntis_nobl_

ID_90a2e96d5d97__copy.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/605993/Insulia_phone.jpg



Originaltext: Voluntis

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100061233

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100061233.rss2



Pressekontakt:

Amelie Janson

1-331-80031952

amelie.janson@voluntis.com