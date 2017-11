Wenn Sensorik und Aktorik miteinander verschmelzen, so das Kalkül des Frankfurter Traditionsherstellers, dann wird aus dem intelligenten Ventil ein Prozessknoten - ein Sensor-Aktor-System, das die Prozesssteuerung übernehmen kann. Diese Vision, die bis hin zu neuen Geschäftsmodellen geht, bei denen Kunden Ventile leasen und dann für die Bereitstellung von Daten bezahlen, will Samson in seinem neuen, nach dem langjährigen Geschäftsführer Rolf Sandvoss benannten Innovationszentrum wahr werden lassen.

Lösungsanbieter für Prozess-Intelligenz

Am östlichen Ende des Samson-Geländes in Frankfurt ist dafür nach zweijähriger Bauzeit für 21 Mio. Euro ein Entwicklungsprüfzentrum für Ventiltechnologie entstanden, das auf einer Fläche von über 7.000 m2 neben dem Prototypenbau auch für Simulationen und Prüfungen genutzt werden und das als Spielwiese für Forscher, Ingenieure und Wissenschaftler dienen soll. "Wer keine Kreativität hat, endet in einer Commodity-Falle", erläutert Dr. Andreas Widl, Vorstandsvorsitzender ...

