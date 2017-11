Schaffhausen (awp/sda) - Die UBS hat am (heutigen) Freitag in Schaffhausen ihr neues Business Solutions Center eröffnet. Es ist der Startschuss für eine grössere Verlagerung von Arbeitsplätzen der Grossbank. Gleichzeitig ist es ein Anzeichen für einen verschärften Standortwettbewerb in der Schweiz. Für die Stadt Schaffhausen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...