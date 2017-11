Die Deutsche Bank will Insidern zufolge Schiffskredite im Volumen von rund 250 Millionen Euro in eine separate Konzerneinheit einbringen, um es anschließend zu verkaufen. Die Commerzbank hat kürzlich Schiffskredite verkauft.

