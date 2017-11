ZÜRICH (Dow Jones)--Leichte Gewinne hat die Schweizer Börse zum Wochenausklang verbucht. Die Bewegungen hielten sich in Grenzen, denn 18 der 20 SMI-Werte veränderten sich um weniger als ein Prozent nach oben oder unten. An der Börse herrscht Unsicherheit über die weitere Richtung der Aktienkurse. Klassisches Datum für die Jahresendrally weltweit ist das Thangsgiving-Fest in den USA, das kommende Woche ansteht. Allerdings bestehen nach den jüngsten Rückschlägen Zweifel, ob das Muster auch dieses Jahr greift. Wichtig dürfte ferner das weitere Schicksal der US-Steuerreform sein. Hier wurde am Vortag mit der Abstimmung im Reräsentantenhaus eine erste Hürde genommen. Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 9.184 Punkte. Von den 20 SMI-Werten lagen zehn im Plus, neun im Minus und ein Wert schloss unverändert.

Die Roche-Aktie legte 0,5 Prozent zu. Der Pharmakonzern hat in den USA eine weitere Zulassung für sein Medikament Gazyva erhalten. Mit dem Mittel könnten nun auch Patienten mit zuvor unbehandeltem Lymphknotenkrebs behandelt werden. Gazyva wurde in Kombination mit einer Chemotherapie gefolgt von einer Behandlung mit Gazyva alleine zugelassen, wie Roche mitteilte. Die Zulassung basiere auf der Phase-III-Studie "Gallium". Die Aktie des Wettbewerbers Novartis rückte um 1,1 Prozent vor.

Zu den stärksten Werten neben Novartis gehörte SGS mit plus 1 Prozent. Zurich Insurance, die am Donnerstag schwächster SMI-Wert waren, legten nun 0,7 Prozent zu.

