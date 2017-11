Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt legte am Freitag leicht zu und beendete damit auch die Gesamtwoche mit einem kleinen Plus. Nach der schwachen Vorwoche und einer zuletzt wieder leicht erhöhten Volatilität wurde damit der Abwärtstrend vorerst gestoppt. Am Berichtstag kletterte der SMI rasch auf ein Tageshoch, um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...