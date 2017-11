STUTTGART (IT-Times) - Der schwäbische Automobilkonzern Daimler AG hat für Mercedes-Benz in Israel ein eigenes Research and Development Center für Zukunftstechnologien gegründet. Für die Mercedes-Benz Marke ist ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum gestern in Tel Aviv eröffnet worden, um an den...

Den vollständigen Artikel lesen ...